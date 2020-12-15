"Ніколи не звертався до Лучано Лучі, але час настав. У вас є час, є зимова перерва, ви можете провести роботу з арбітрами, аби вони додали у професіоналізмі і правильності ухвалення рішень. В Асоціації футболу повинні розуміти, що ставлення до всіх клубів має бути однаковим. Гравці все бачать і все розуміють.

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А потім вони їдуть до національної команди і починаються якісь проблеми. Ми добре пам'ятаємо 2016 рік, коли відомі всім канали влаштували травлю гравців Динамо, того ж Ярмоленка якими словами тільки не називали. І потім вже зібрати цю команду воєдино не вийшло. Дайте нам чесні і конкурентні умови, і не треба нікого тягнути за вуха до чемпіонства. Свого часу подібне говорили з табору Шахтаря і, як їм здається, їх почули. Тепер таке скажемо й ми.

Емоції вляглися, є час, аби переглянути зроблені помилки і зробити висновки. Подивіться, пане Лучано Лучі, наприклад, червоні картки Мораєса і Забарного. Подивіться, що вони просто підслизнулись на важкому для гри мокрому газоні, впали і нікому не хотіли завдати травми.

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Донесіть до ваших суддів, що не треба розмахувати червоними картками при кожному підозрілому випадку. Подивіться, за що вилучили Шепелєва, почитайте, що з цього приводу сказали відомі італійські та англійські арбітри. Подивіться на червону картку гравцю Колоса, якої і близько не було. Кому потрібна така гра?

Ми більше не будемо мовчати і дивитися, як судді творять свавілля на футбольному полі. Високооплачуваний куратор суддівства повинен навести порядок і гарантувати однакові умови для всіх команд УПЛ. Для цього у нього є і час, і можливості. Президенти клубів вкладають у футбол мільйони доларів, розвивають інфраструктуру, дають робочі місця, утримують академії, дитячі та молодіжні склади, а потім змушені спостерігати, як їхні команди вбивають і знущаються над самою суттю гри", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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