"Виграли 4:0, молодці. Показали хорошу гру, особливо у першому таймі. Ми всі розуміємо, що збірники ще не в оптимальних кондиціях. Вперше за багато років у нас є час, щоб нормально підготувати їх до Ліги чемпіонів. Хлопці, які вийшли, грали дуже гідно, футбол фрагментами сподобався. Глядачі отримали задоволення, прийшло майже 13 тисяч. Сподіваюсь, що з кожним матчем буде приходити більше людей для підтримки команди.

Динамо – Верес – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Мені важко говорити про експериментальний склад. Тренеру видніше – він бачить, хто краще готовий. Сьогодні експериментальним був і тренерський штаб, оскільки Містер застудився і дивився матч з VIP-ложі. Зараз граємо товариський матч у Туреччині, потім Зоря, Минай. Гадаю, через матчі ми наберемо свої оптимальні кондиції. Спаде спека, і ми будемо показувати футбол, щоб тішити своїх вболівальників.

Сьогодні я задоволений. Верес – хороша команда. Тренер досвідчений, знає концепцію Містера, з яким працював. Думаю, ця команда потріпає нерви багатьом. Стартом задоволений, завжди приємно починати з перемоги", – заявив Суркіс у коментарі Динамо TV.

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