Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив, чому вважає за краще віддати Гіо в оренду в УПЛ, замість того, аби отримати за нього живі гроші.

"У мене була дуже непогана пропозиція з МЛС щодо Цітаішвілі. За нього пропонували до 3 мільйонів доларів, але я переконав його залишитися.

Чорноморець може підписати екс-голкіпера Динамо

Для чого? Щоб розвиватись в українському чемпіонаті. І залишатися на очах у тренерів Динамо", – сказав Суркіс у коментарі програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, нині Цітаішвілі виступає на правах оренди за Чорноморець. У поточному сезоні Георгій провів за "моряків" 15 матчів, в яких забив 1 гол. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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