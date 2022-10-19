– На Transfermarkt Шапаренко коштує 10 млн євро. Як думаєш, якщо завтра на стіл покладуть ці гроші, то Ігор Михайлович тебе відпустить?

– Ні, ні. Зараз з цією ситуацією може і відпустив би, але, гадаю, що треба трохи більше.

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– Можливо, ви говорили про це з Ігорем Михаловичем. Можливо, він тобі називав якусь суму, нижню межу?

– Ні, про суми він мені не казав. Не було, що там умовно 20 мільйонів, і я тебе відпущу. Він казав, що буде пропозиція, і я тебе відпускаю. Я йому вірю, він мене не підводив, усе виконував, що обіцяв донині.

– Евертон запропонував за Миколенка солідну суму, і Віталія відпустили з почестями. З Циганковим ситуація інша. Вітя міг піти ще минулого літа, тепер є можливість переходу вільним агентом, адже контракт з Динамо закінчується. Для тебе важливо заробити гроші для Динамо, як це умовно зробив Ярмоленко?

– Так, важливо. Динамо дало мені футбольне життя, національну збірну, Лігу чемпіонів. Я дуже хочу їм віддячити за все і буду тільки радий, якщо якийсь клуб заплатить за мене Динамо хороші гроші, – зізнався Шапаренко в інтерв'ю Владі Седан.

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