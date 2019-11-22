Суркіс: Ярмоленка свого часу вигнали зі школи Динамо, але він не пішов у Шахтар

Президент Динамо Ігор Суркіс на прикладі історії з Андрієм Ярмоленко наголосив, що лише гравці з характером виростають у справжніх футболістів.

"Є гордість за того ж Андрія Ярмоленка, який 16-річним хлопчиком уклав з Динамо контракт. Ярмоленко, який прийшов і сказав, що його свого часу вигнали зі школи Динамо, але він дав собі слово, що повернеться в команду. І дотримав його!

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Не образився, не побіг у той же Шахтар, який його запрошував, а повів себе у 16-річному віці, як дорослий і розсудливий чоловік. І він виріс в такого чоловіка, у справжнього лідера команди. Зрозуміло, що коли на твоїх очах хлопчаки стають відповідальними і розважливими чоловіками, то це великий привід для гордості. Особливо, якщо у цьому становленні є і твій вклад", – цитує Суркіса офіційний сайт київського клубу.

Нагадаємо, Ярмоленко провів у структурі київського клубу 11 років (з 2006 по 2011 рр.), а 2017 р. перейшов у дортмундську Борусію.

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