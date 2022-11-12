"10 листопада у Жовтневому палаці був концерт. Ми святкували закінчення сезону. І найцікавіше, що є ми – ветерани, а є ветерани 1986, 1974 років. Я їх називаю "дуже ветерани". Це я зараз до вас, чинних динамівців, звертаюсь.

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Вони піднімали Динамо, прославляли. Оскільки Ігор Михайлович взагалі ніхріна не дає, нічого, жодних грошей "дуже ветеранам", я звертаюся до тебе, Сергій Сидорчук, як до капітана команди. Збирай гроші щомісяця. Треба, я приїжджатиму до тебе в Конча-Заспу і допомагатимемо "дуже ветеранам". Я тобі зателефоную, друже, і починай збирати. Збиратимете – добре. Не будете – отже, ви дуже "класні", – сказав Леоненко в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, Леоненко виступав за Динамо з 1992 по 1998 роки, забивши 79 голів у 129 матчах.

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