Суркіс втримав юну зірочку Динамо від переходу в Барселону – президент киян припустив, що він талановитіший за Циганкова
Президент Динамо Ігор Суркіс назвав юного динамівця, який за рівнем таланту може перевершити головну зірку киян Віктора Циганкова.
"Ось тут сидить футбольна людина, наш прес-аташе Шахов, який із командою перебуває 24 години на добу. Багато речей йому теж не подобаються, що відбувається в команді. У когось, даруйте, родичі залишилися в Україні, а міста перебувають під обстрілами. Футболісти хвилюються, переживають. І це зрозуміло.
Зоря – Динамо – 3:2 – відео голів
Наведу найпростіший приклад. 16-річний футболіст Пашко – талантище! Запам'ятайте це прізвище. Сім'я із Харкова. Звичайно, вони переживають, оскільки в їхньому місті відбуваються страшні речі. Вони поїхали до Європи, де йому пропонували перейти до Барселони, Жирони, Валенсії. Можливо, він навіть талановитіший, ніж у цьому віці був Циганков.
Сьогодні він в Україні. Завдяки тому, що два місяці ми продовжували переконувати його та сім'ю, що його перспектива вдома, а не за кордоном, він підписав повноцінний контракт із клубом. І я дуже радий, що ми знайшли спільну мову", – зазначив Суркіс в інтерв'ю Tribuna.
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