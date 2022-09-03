"Ось тут сидить футбольна людина, наш прес-аташе Шахов, який із командою перебуває 24 години на добу. Багато речей йому теж не подобаються, що відбувається в команді. У когось, даруйте, родичі залишилися в Україні, а міста перебувають під обстрілами. Футболісти хвилюються, переживають. І це зрозуміло.

Зоря – Динамо – 3:2 – відео голів

Наведу найпростіший приклад. 16-річний футболіст Пашко – талантище! Запам'ятайте це прізвище. Сім'я із Харкова. Звичайно, вони переживають, оскільки в їхньому місті відбуваються страшні речі. Вони поїхали до Європи, де йому пропонували перейти до Барселони, Жирони, Валенсії. Можливо, він навіть талановитіший, ніж у цьому віці був Циганков.

Сьогодні він в Україні. Завдяки тому, що два місяці ми продовжували переконувати його та сім'ю, що його перспектива вдома, а не за кордоном, він підписав повноцінний контракт із клубом. І я дуже радий, що ми знайшли спільну мову", – зазначив Суркіс в інтерв'ю Tribuna.

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