"З Циганковим ми будемо зустрічатися, от він відпочине. Я впевнений, що Вітя – патріот клубу та своєї країни. Впевнений, що він не може покинути Динамо просто так", – заявив Суркіс у програмі Циганик Live.

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Зауважимо, що контракт Циганкова завершується влітку 2023 року, тож вже цієї зими Віктор може домовитись з новим клубом щодо безкоштовного переходу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Динамо 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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