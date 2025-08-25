Відомий інсайдер Ігор Бурбас пролив світло на ситуацію з трансфером Владислава Ваната у каталонський клуб.

"Ваната дійсно хоче бачити у себе Жирона. Наскільки відомо мені, її пропозиція оцінюється у 10 млн євро та включає 40% з майбутнього перепродажу.

Ванат може перебратись з Динамо у Жирону – топ-джерело повідомило трансферну бомбу в стилі Довбика

На відміну від Динамо, в Іспанії вірять в можливість повторити успішну історію з Довбиком (за 7 млн купили, за 30 млн продали).

Цього літа це єдина пропозиція по футболісту. Однак з боку братів Суркісів поки лунає категоричне "ні" і натяк на клаусулу в 20 млн. Сам Ванат знає про інтерес з Каталонії і заявляє про бажання залишити Київ. Родина гравця намагається достукатись до власників Динамо.

Припускаю, що марно. Владислава не відпустять і отримають повторення ситуації з Бражком (якого не відпустили в англійський Вулверхемптон, – прим.), тобто +1 демотивований гравець в колективі", – написав Бурбас на своїй сторінці у Telegram.

Нагадаємо, Ванат – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за киян 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. Контракт 23-річного нападника з "біло-синіми" чинний до літа 2027-го. Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро.

До слова, нині за Жирону виступає Віктор Циганков, який свого часу теж перейшов у каталонський клуб з Динамо.

"До завершення кар'єри готую себе не перший рік": екс-капітан Вереса змінив професію і кидає виклик Карпатам та Руху