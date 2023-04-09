"Ви ж бачите, зараз у нас грає багато молодих хлопців. Дуже складно зараз запросити когось у Динамо. Ми хотіли підписати румунського нападника. Мірча Луческу про все домовився, але батьки футболіста заборонили йому переїжджати в Україну.

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Триває війна, і наші хлопці мають розуміти, що зараз важко когось запросити. Це шанс для них, потрібно ним скористатися. Інакше – війна завершиться нашою перемогою, і ми знову будемо шукати в команду іноземців", – сказав Суркіс в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

До слова, після повномасштабного вторгнення Динамо все ж змогло підписати двох легіонерів – Джастіна Лонвейка та Кахіма Перріса. Нападник, про якого говорить президент киян, це Даніель Парасків. Земляк Мірчі Луческу був пріоритетом клубу на трансферному ринку, але домовитися про перехід сторони так і не змогли.

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