Суркіс виступив з категоричною заявою щодо зміни регламенту УПЛ

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував ініціативу чиновників українського футболу про зміну регламенту сезону УПЛ 2019/2020.

"Перш за все, це не робиться у такому вигляді, як нам було запропоновано Асоціацією футболу та Прем'єр-лігою. Я вважаю, що професіональним був би підхід, коли головний тренер збірної зібрав би своїх колег – головних тренерів клубів – і обговорив би з ними це питання.

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Моя позиція з цього приводу однозначна: не можна змінювати правила гри впродовж чемпіонату! Те, що зараз ініціюється УАФ і УПЛ – це методи "наперсточників". Нічим іншим пояснити подібні підходи та методи неможливо.

ФК Динамо Київ завжди поважав і цінував інтереси національної збірної України. Ми готові йти назустріч тренерському штабу, готові відпустити в розташування збірної гравців раніше, якщо останні тури для нас вже нічого не вирішуватимуть. Однак при цьому ми категорично проти подібних підходів і методів. Регламенту потрібно неухильно дотримуватися", – йдеться у заяві Суркіса на офіційному сайті Динамо.

Додамо, що УАФ і УПЛ хочуть відправити команди у відпустку раніше, ніж було домовлено спочатку через прохання Андрія Шевченка раніше розпочати підготовку збірної України до Євро-2020. Окрім того, планується змінити календар матчів.

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