Суркіс виховує ще одного поціновувача футболу – донька боса Динамо показала миле відео з наймолодшим членом родини
12:36 - Читать на русском
Президент Динамо Ігор Суркіс насолоджується сімейними миттєвостями у компанії свого 4-місячного внука Олександра.
На особистій сторінці доньки президента Динамо Яни Суркіс з’явилося миле відео. У кадрі – малюк, який вже знайомиться з футбольним м’ячем: дідусь із задоволенням залучає його до улюбленої гри з найменших літ.
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Додамо, що батьком хлопчика є захисник Динамо Крістіан Біловар.
Нагадаємо, дитина народилася у грудні 2024 року. Донька Ігоря Михайловича – Яна Суркіс – подарувала життя хлопчику у свій день народження.
До слова, наразі Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 60 очок.
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