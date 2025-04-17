Президент Динамо Ігор Суркіс насолоджується сімейними миттєвостями у компанії свого 4-місячного внука Олександра.

На особистій сторінці доньки президента Динамо Яни Суркіс з’явилося миле відео. У кадрі – малюк, який вже знайомиться з футбольним м’ячем: дідусь із задоволенням залучає його до улюбленої гри з найменших літ.

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Додамо, що батьком хлопчика є захисник Динамо Крістіан Біловар.

Нагадаємо, дитина народилася у грудні 2024 року. Донька Ігоря Михайловича – Яна Суркіс – подарувала життя хлопчику у свій день народження.

До слова, наразі Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 60 очок.

Ігор Суркіс грається зі своїм 4-місячним внуком pic.twitter.com/3BpJEiE0nt — Dynamomania.com (@dynamomania_com) April 17, 2025

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