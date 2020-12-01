"Як відбувається взаємодія Гармаша та Луческу? Напевно, Гармаш хоче грати, а Луческу його якимось чином мотивує. Денис – досвідчений футболіст, і він необхідний нашій команді, якщо він перебуває у нормальних кондиціях.

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Це досвідчений футболіст, який нам допоможе, якщо приведе себе в порядок. Наразі неможливо грати на рівних з такими командами, як Ювентус і Барселона молодими футболістами", – зазначив Суркіс у коментарі Профутбол Digital.

До слова, Гармаш відіграв 6 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та асист.

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