Суркіс відзначив взаємодію Луческу та Гармаша
Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував, як наставник киян Мірча Луческу співпрацює із хавбеком Денисом Гармашем.
"Як відбувається взаємодія Гармаша та Луческу? Напевно, Гармаш хоче грати, а Луческу його якимось чином мотивує. Денис – досвідчений футболіст, і він необхідний нашій команді, якщо він перебуває у нормальних кондиціях.
"Не забувайте, що Динамо три сезони не грало в Лізі чемпіонів": Суркіс оцінив виступ команди в групі
Це досвідчений футболіст, який нам допоможе, якщо приведе себе в порядок. Наразі неможливо грати на рівних з такими командами, як Ювентус і Барселона молодими футболістами", – зазначив Суркіс у коментарі Профутбол Digital.
До слова, Гармаш відіграв 6 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та асист.
Динамо зі скандалом обіграло Ворсклу: неочікувана реакція на Барселону, велика проблема Супряги і концерт VAR