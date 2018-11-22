Суркіс відверто розповів про ймовірний конфлікт Хацкевича з Шапаренком

Президент Динамо Ігор Суркіс вкотре заявив, що повністю довіряє наставнику киян Олександру Хацкевичу.

"Я не кажу про те, що Хацкевич без недоліків і йому немає чому вчитися в футболі. Але я повністю йому довіряю. Він повів себе, як сильна людина, подолавши той період, коли його знищували.

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Нас закликали негайно звільнити тренера, який, мовляв, більше нічого не може дати. Але Хацкевич зберіг команду однодумців, зберіг довіру гравців.

Наприклад, Хацкевича звинувачують у тривалій недовірі до Шапаренка. Насправді, це була педагогічна міра, яка, можливо, дозволила Миколі позбутися навіть від примари зоряної хвороби, стати сильнішим.

Я, звичайно, боюся захвалити молодих і тому не буду говорити занадто багато компліментів. Їм потрібен час і необхідна довіра. І ніякий тренер, якщо він не самогубець, не залишить такого Миколенка, такого Шапаренка поза складом.

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Ось якщо хтось із них – без конкретних прізвищ – зменшить вимоги до себе, тоді інше питання. Хочеться вірити, що цього не відбудеться", – цитує Суркіса видання Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.