Суркіс відреагував на закиди щодо проблем Динамо: "Про яку кризу ви говорите?"
Президент Динамо Ігор Суркіс висловився після гостьової нічиєї з Карпатами (3:3) у сьомому турі УПЛ.
"Знаєте, коли така команда, як Реал, пропускає п’ять голів, їм, напевно, куди більш прикро має бути, ніж нам зіграти 3:3. Я вже багато років на чолі клубу й повинен спокійно до такого ставитися, хоча я переживаю за результати Динамо не менше, ніж вболівальники. За нічиїми слідом йдуть перемоги.
"Я ж не Нострадамус і не баба Ванга": Суркіс висловився щодо кризи Динамо перед стартом в Лізі конференцій
Про яку кризу ви говорите? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюся, ця безпрограшна серія не перерветься", – цитує Суркіса blik.ua.
Динамо провалило кваліфікацію у Лігу чемпіонів і Лігу Європи, а в чемпіонаті України посідає 2 місце. Найближчий поєдинок Динамо проведе вже 2 жовтня – у стартовому турі загального етапу Ліги конференцій кияни вдома приймуть англійський Крістал Пелас.
Карпати – Динамо: Шовковський мститься винним і повторює Шахтар, Караваєв і Піхальонок перевертають фіаско, але марно