"Знаєте, коли така команда, як Реал, пропускає п’ять голів, їм, напевно, куди більш прикро має бути, ніж нам зіграти 3:3. Я вже багато років на чолі клубу й повинен спокійно до такого ставитися, хоча я переживаю за результати Динамо не менше, ніж вболівальники. За нічиїми слідом йдуть перемоги.

"Я ж не Нострадамус і не баба Ванга": Суркіс висловився щодо кризи Динамо перед стартом в Лізі конференцій

Про яку кризу ви говорите? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюся, ця безпрограшна серія не перерветься", – цитує Суркіса blik.ua.

Динамо провалило кваліфікацію у Лігу чемпіонів і Лігу Європи, а в чемпіонаті України посідає 2 місце. Найближчий поєдинок Динамо проведе вже 2 жовтня – у стартовому турі загального етапу Ліги конференцій кияни вдома приймуть англійський Крістал Пелас.

