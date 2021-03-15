"Ніякого непорозуміння з Луческу у Дуелунда не було. Він тренується і якщо буде в тому стані, який хоче бачити головний тренер, він його випустить. Якщо буде вважати, що потрібно випустити його на заміну, він випустить його на заміну. Це прерогатива головного тренера.

Дуелунд поскаржився на конфлікт з Луческу – Суркіс спробував роль модератора

Я сьогодні двічі розмовляв з Луческу, і він мені про цю ситуацію нічого не говорив. Вербіч? Через тиждень буде в загальній групі. Коли повернеться Бурда, мені складно сказати. Це потрібно звертатися до лікарів", – сказав Суркіс у програмі Циганик Live.

У нинішньому сезоні УПЛ Дуелунд лише тричі з'являвся на полі.

Луческу ще спроможний на сюрпризи: гра проти Зорі – сигнал тривоги для Вільяреала