"Чорноморець – чудовий варіант, тим більше, що у цій співпраці був зацікавлений і президент клубу Леонід Клімов, який взяв на себе частину зарплат гравців. І навіть якщо наші одесити не створять у п'ятницю конкуренції, ми не можемо позбавити їх шансу проявити себе на очах у Луческу. Якщо вони сильніші за тих, хто грає в Динамо, то заради бога – нехай буде ротація. Взимку чи влітку поміняємось складами. Хтось поїде до Одеси, а хтось повернеться до Києва.

Чорноморець – Динамо: Луческу особисто дозволив орендованим гравцям одеситів зіграти проти киян

Кожен футболіст має свій шлях. Скажімо, Скорко та інші вирішили вирушити до Чорноморця, а ось Вівчаренко – залишився у Динамо. Мороз, будь його повна воля, взагалі хотів продовжувати роботу з усіма колишніми підопічними за командою U-21. До речі, якщо хтось вважає, що це Суркіс влаштував Мороза у Чорноморець, дуже помиляється. Я про це призначення дізнався від самого Юрія Леонтійовича, коли він прийшов до мого кабінету і повідомив, що його запросив Клімов.

Чутки? Нехай говорять. Фарм, не фарм. Люди не розуміють, що завтра ситуація може змінитись і в тому ж Чорноморці нікого з динамівців не залишиться. Ви пам'ятаєте ситуацію у Колосі? Там було п'ять наших чинних гравців, і приблизно стільки ж тих, хто був у Динамо, але з різних причин не заграв – Лисенко, Петров, Мілько, Оріхівський. Але при цьому ніхто не казав, що Ковалівка – це фарм. Колос не хоче користуватися орендованими у Динамо гравцями? Це його право. А чи правильно це чи ні – покажуть результати. Деякі висновки можна робити вже зараз.

До питання фарм. Дивіться: у нас у країні працюють дві сильні академії – у Динамо та у Шахтарі. Давайте додам: ще щось наклеюється у Дніпрі-1. Тож чи можна дивуватися, що вихованцями цих шкіл користується більшість клубів? І як це пов'язано з тим, хто де грає. Наприклад, мені абсолютно без різниці, де грають Маріуполь та Шахтар", – цитує Суркіса Tribuna з посиланням на ТаТоТаке.

Нагадаємо, влітку Чорноморець орендував більше десятка футболістів з молодіжки Динамо, які зараз формують основний склад одеського клубу. Поєдинок Чорноморець – Динамо відбудеться 19 листопада, початок о 19:30.

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