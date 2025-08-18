"На мій погляд, я спрогресував поруч з основою Динамо. Минулого літа я просив президента відпустити мене в оренду, на що Ігор Суркіс відповів, що я маю побути рік у Динамо після U-19.

Почав працювати в першій команді, але перехід був дійсно важким. Дуже тисне відповідальність матчів найвищого рівня. Треба все робити в рази швидше, не дають багато думати. Без цього багажу мені було б складніше.

Оренда в Зорю – це було спільне рішення президента Динамо з агентом. Наступного дня я вже був в розташуванні луганського клубу. Коли все вирішилось, головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався зі мною. Вказав, які аспекти повинен покращити, щоб повернутись сильнішим", – розповів Саленко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру УПЛ проти Кудрівки 20-річний Роман відзначився першим голом за Зорю.

