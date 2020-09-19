Київське Динамо мало можливість продати Йосіпа Піваріча, але не зробило цього через рішення президента клубу Ігоря Суркіса.

"Хорватія стала віце-чемпіоном світу, і щодо Піваріча була пропозиція – 4 млн євро і якось на виплат.

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Ігор Суркіс сказав, що ми не продаємо за такі гроші віце-чемпіонів світу", – поділився Красніков у шоу Бомбардир.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що Динамо не буде продовжувати контракт віце-чемпіона світу. Влітку 2017 року кияни заплатили загребському Динамо за оборонця 2 млн євро. Хорват страждав від постійних травм, які завадили йому закріпитися в основі "біло-синіх" – всього 47 матчів за весь час. У минулому сезоні Піваріч провів три гри, результативними діями не відзначався.

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