"За цей час Луческу вже здійснив кілька подвигів. Перший – виграв Суперкубок України і йде на першому місці в чемпіонаті.

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А найголовніший подвиг з багатьма знаками оклику – це те, що він вийшов у Лігу чемпіонів і пробився до весняної частини Ліги Європи. Для нас важливий і чемпіонат України, і єврокубки. Треба грати на всіх фронтах", – заявив Суркіс у коментарі Великому футболу.

Додамо, що Динамо завершило перше коло лідером УПЛ (у Шахтаря на 4 очки менше і матч в запасі). Кияни посіли третє місце на груповому етапі ЛЧ та гарантували собі 1/16 фіналу Ліги Європи.

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