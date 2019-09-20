Суркіс відхилив кандидатуру Кононова на посаду головного тренера Динамо, – Бурбас

Президент київського Динамо відмовився від ідеї запросити головним тренером команди скандального тренера московського Спартака Олега Кононова.

"Кононова дійсно пропонували президенту Динамо, але марно. Суркіс – вже виважена у своїх рішеннях людина, яка оцінює усі ризики запрошення патріота зовсім недружньої нам країни.

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Білорусу тут не пробачили б славнозвісної футболки і публічного прислуговування явному недругу України", – поділився Бурбас у своєму твіттері.

Відзначимо, що Кононов тренував Карпати у 2008-2011 роках та після нетривалого вояжу до Севастополя перебрався до Росії, де зараз тренує московський Спартак.

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