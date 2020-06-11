Суркіс: В УАФ дуже билися, щоб я не прийшов на стадіон – кажуть, навіть пили шампанське

Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про заборону відвідувати стадіони людям, які старші за 60 років.

"Нашій Асоціації було потрібно, щоб я, людина, якій 61 рік, не прийшов на стадіон. Там за це дуже билися і раділи. Кажуть, навіть пили шампанське. Але у нас же не радянська влада. Ми зробили все можливе, щоб справедливість взяла гору.

"Покурить кальян чи вип'є чашку кави і заразиться": Суркіс – про ризик для Динамо і горе Карпат

Я про себе не думав. Я б у будь-якому випадку прийшов би на стадіон – заплатив би штраф. Я президент клубу, який фінансує команду. І мені забороняють бути присутнім на матчі? Це нонсенс. Я знайду, як себе убезпечити. У нас Михайлову, тренеру воротарів, 61 рік. Євтушенко, адміністратор команди – це люди, які працюють на футбол. Міністр охорони здоров'я абсолютно правильно відреагував. Я сидів один, навколо мене нікого не було", – сказав Суркіс у коментарі для ТаТоТаке.

Нагадаємо, що протокол рестарту УПЛ спочатку передбачав, що на стадіони не пустять осіб, старших 60 років. Однак пізніше Кабінет міністрів України дозволив таким особам бути залученими до організації та проведення спортивних змагань.

Суркіс жорстко розкритикував УАФ і готовий оплатити тести для всієї Першої ліги