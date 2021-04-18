"Приємно, виграли. 10 очок, я все прекрасно розумію, але треба поставити фінальну крапку. Це футбол, це спорт.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Розслаблятися не можна. Треба грати. У нас через три дні матч, потім Інгулець. Сподіваюся, хлопці все розуміють. Думаю, цей чемпіонат ми вже точно не втратимо", – сказав Суркіс у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України Динамо перемогло Шахтар 1:0 і, відірвавшись від "гірників" вже на 10 очок, практично гарантувало собі золоті медалі УПЛ.

Шахтар – Динамо: Луческу не помітив низький донецький бар'єр і уник насмішок, чемпіонський фініш – через тиждень