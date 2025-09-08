"Я був тоді в молодіжній збірній України. Це було у 2024 році перед матчем проти Сербії. Мені ввечері дзвонить агент і питає, чи я хочу в Динамо. Я кажу, що так, хочу.

Це було в останній день трансферного вікна, початок сезону. Мені сказали, що вже ось-ось все готово, але потім вони щось не встигли. Я дав свою згоду, але вони чи не встигли щось підписати, чи то Суркіс тоді не був в Україні й не могли оформити всі документи.

Як склалося – так склалося. Для мене це було шоком маленьким. якщо чесно, я не думав, просто сказав "так". Але зараз гадаю, що це сталося на краще", – зізнався Ілля Крупський в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, що Ілля Крупський влітку 2025 року повернувся у Металіст 1925 після оренди у Ворсклі.

