Спеціальною відзнакою "Легенда футболу" був нагороджений Володимир Мунтян, колишній півзахисник Динамо, 7-разовий чемпіон СРСР, володар Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА 1975 року, срібний призер Євро-1972, бронзовий призер Олімпійських ігор 1976 року.

Майже 2 мільярди – УАФ оцінила збитки за часів президентства Павелка

Через стан здоровʼя він не зміг взяти участь у зʼїзді Конгресу – Андрій Шевченко особисто вручить йому нагороду пізніше.

Таку ж нагороду отримав і Григорій Суркіс – голова Федерації футболу України (2000-2012 рр.) та віце-президент УЄФА (2013-2019 рр.).

Також відзнакою "Легенда футболу" посмертно нагороджений український журналіст Сергій Савелій. Він понад 40 років працював на Суспільному мовленні, з них 37 – в спортивній редакції, висвітлював 10 Олімпіад з місця подій, зокрема й першу в історії незалежної України церемонію відкриття ОІ-1994 році в Ліллегаммері. Також коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.

"Привіт гребінчанам з Лондона": Савелій у спогадах – 12 Олімпіад, фартовий для Динамо, візитна картка рідного містечка