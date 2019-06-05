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Суркіс та Хацкевич провели зустріч, але поки не досягли згоди, – ЗМІ

17:27 1620 Читать на русском
Суркіс та Хацкевич провели зустріч, але поки не досягли згоди, – ЗМІ
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс зустрівся з головним тренером Олександром Хацкевичем. Втім, майбутнє білоруського тренера в клубі досі не визначене.

Доля головного тренера київського Динамо досі не вирішена. Ігор Суркіс та Олександр Хацкевич зустрілись сьогодні, 5 червня, але не змогли домовитись щодо деяких пунктів, повідомляє Sport Arena.

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До кінця тижня сторони проведуть ще одну зустріч. Відомо, що вони все ж досягли принципової згоди щодо умов нового контракту, але остаточної домовленості наразі немає.

Олександр Хацкевич очолив Динамо влітку 2017 року, замінивши Сергія Реброва, і виграв за цей час Суперкубок України-2018.

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