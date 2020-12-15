"Так, не виходить у Влада Супряги. Але йому треба знайти впевненість, забити кілька голів. Супрязі важливо зосередитися на Динамо і голах за нашу команду, а не думати про зарубіжний клуб. Без успішної гри тут його ніхто не чекатиме в сильній західній команді.

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Він чудовий хлопець, талановитий нападник, якому потрібно працювати і вірити в себе. Зараз повернеться після дискваліфікації Бєсєдін, і з'явиться серйозна конкуренція за місце центрфорварда. А ось хто кому складе цю конкуренцію – я сказати не можу.

У нас перспективна і молода команда, якій є куди рости. Головне – це ставлення до справи, професіоналізм і мотивація. З таким досвідченим і кваліфікованим тренером у нашої молоді є всі можливості для прогресу, і ми дуже на це сподіваємося", – зазначив Суркіс у інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що Супряга провів 21 матч у складі киян у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

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