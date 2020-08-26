Суркіс спростував чутки про трансфер Маркао в Динамо

"Інформація про Маркао – чутки. Ми взагалі ніколи не звертали на нього уваги.

Галатасарай погодився продати бразильця в Динамо, – ЗМІ

У Луческу свої пріоритети. Спочатку повинні повернутися у стрій всі хворі. Потім вже будемо вирішувати питання по інших гравцях", – цитує слова Ігоря Суркіса ТаТоТаке.

Нагадаємо, про інтерес киян до захисника Галатасарая повідомлялося одразу після призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо, однак частина ЗМІ вважала такий трансфер малоймовірним, вказуючи на занадто високу ціну (8 млн євро).

До слова, бразилець переважно діє у центрі захисту, але у разі необхідності може закрити позицію опорного півзахисника. У минулому сезоні Маркао провів у турецькій Суперлізі 28 матчів, результативним діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 5,5 млн євро.

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