toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Суркіс спростував чутки про трансфер Маркао в Динамо

14:40 - Читать на русском
Суркіс спростував чутки про трансфер Маркао в Динамо
Ігор Суркіс / Сайт Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував потенційний трансфер бразильського захисника Маркао.

"Інформація про Маркао – чутки. Ми взагалі ніколи не звертали на нього уваги.

Галатасарай погодився продати бразильця в Динамо, – ЗМІ

У Луческу свої пріоритети. Спочатку повинні повернутися у стрій всі хворі. Потім вже будемо вирішувати питання по інших гравцях", – цитує слова Ігоря Суркіса ТаТоТаке.

Нагадаємо, про інтерес киян до захисника Галатасарая повідомлялося одразу після призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо, однак частина ЗМІ вважала такий трансфер малоймовірним, вказуючи на занадто високу ціну (8 млн євро).

До слова, бразилець переважно діє у центрі захисту, але у разі необхідності може закрити позицію опорного півзахисника. У минулому сезоні Маркао провів у турецькій Суперлізі 28 матчів, результативним діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 5,5 млн євро.

"Луческу став динамівським серцем": стьоб Суркіса, емоції екс-жони Шовковського і 2 причини перемоги Динамо над Шахтарем

blog_ava
Шевченко довикликав Сироту на матчі Ліги націй
08:28
7866
Теги
Трансфери Ігор Суркіс Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Маркао Динамо Динамо Галатасарай Галатасарай
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
АЗ
17:30
Вікторія Пльзень
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?