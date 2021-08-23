Як відомо, 1 серпня Андрій Шевченко оголосив про відхід з посади наставника збірної України, а новим тренером у підсумку був призначений Олександр Петраков. Андрій Миколайович зазначив, що в майбутньому розгляне варіант як з роботою в клубі, так і в іншій національній команді. Вчора, 22 серпня, 44-річний тренер був присутній на поєдинку Динамо – Десна (4:0).

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"Ми поговорили з Андрієм у перерві, поспілкувалися. Він буде у Києві днів 10 – домовилися зустрітися, поговорити. Ми завжди залишалися в хороших, добрих стосунках, де б він не працював. Він мій друг, я до нього дуже тепло ставлюся і, сподіваюся, це взаємно.

Його майбутнє? Ми про це не говорили. Думаю, йому потрібно відпочити, перезарядити батарейки. Повірте мені, такий тренер, як він, знайде своє місце в хорошому клубі", – розповів Суркіс в ефірі програми Профутбол Digital.

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