"Суркіс сказав, що Тоттенхем недостатньо сильний": екс-легіонер Динамо хотів влаштувати бунт, щоб піти з клубу

Колишній півзахисник Динамо Єрко Леко був готовий піти на певні хитрощі заради переїзду з Києва в топ-чемпіонат.

"Київ – це особливе середовище, а Суркіс – президент, який любить гучні імена. Він хотів, щоб я покинув Динамо лише заради серйозних клубів, як Інтер, або щось на кшталт цього.

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Наприклад, я пам'ятаю, що був інтерес Тоттенхема, ми вже домовилися практично про все, але потім Суркіс сказав, що Тоттенхем недостатньо сильний, це не те ім'я для переходу. Тоді ще Тоттенхем не був тим, ким він є сьогодні, але я навіть не знав, коли все відбувалося, гравець дізнається все в кінці. Якби я знав вчасно, то вирішив би це питання якимось інцидентом на тренуванні або щось таке. Тоді вони були б змушені мене відпустити", – наводить слова Леко Germanijak.

Нагадаємо, хорватський хавбек захищав кольори Динамо у 2002-2006 роках. З "біло-синіми" Єрко двічі ставав чемпіоном України та ще тричі здобував Кубок.

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