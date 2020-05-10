"Суркіс сказав, що оплатить мою роботу без контракту": Бетао пригадав свій перехід в Динамо

Колишній захисник "біло-синіх" Бетао розповів про перипетії повернення до київського клубу.

"У Понте-Прета був поганий період. Після п'яти років в Україні та Франції було важко повернутися до Бразилії. Потрібно було пройти важку зворотну адаптацію, адже в Європі та Бразилії зовсім різний футбол. У Європі є організація оборони, усіх ліній, а в Понте-Прета на той момент був такий футбол: усі бігли туди або сюди.

Бетао перед поверненням в Динамо міг опинитись в іншому клубі УПЛ

Коли я підписав контракт із Понте-Прета, у мене не було зборів. Я просто приїхав у команду та відразу почав грати. Провів приблизно п'ять матчів, і відчув, що мені важко. Я поділився цим із тренером, і він сказав, що коли підготуюся фізично, зможу повернутися на поле. Але футболіст на моїй позиції грав добре, і я вже не зміг потрапити до складу. Тому довго не грав. Не знаю, чому так склалося, причини цієї ситуації знає лише Бог.

Наприкінці жовтня 2014 року я зв'язався з Сергієм Ребровим і представником міжнародної служби Динамо Анатолієм Вовком, пояснив ситуацію, що я без команди. Мені було 30 років і я хотів продовжувати грати, не мав зайвої ваги, був у хорошій формі та готовий був багато тренуватися. Запитав – чи можна повернутися у Динамо?

Буквально через день Анатолій надіслав мені квиток на пошту і запросив у клуб. Я приїхав до Києва, і в листопаді-грудні серйозно працював на базі один з другою командою. Перед зимовими зборами у 2015-му президент Динамо сказав, що задоволений моїм професіоналізмом і роботою, і запропонував підписати контракт до кінця сезону. Ігор Суркіс – це найкраща людина: він сказав, що оплатить ще й мою роботу без контракту в листопаді та грудні. Я був дуже вдячний", – пригадав Бетао в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, захисник перейшов у Динамо з Сантоса за 1,6 млн євро у 2008 році. За "біло-синіх" відіграв до січня 2013 року. У 2015-му повернувся до Києва, однак не справив враження на керівництво киян і після півроку контракт не продовжили. Нині виступає за бразильський Аваї.

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