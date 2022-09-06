"Я знаю – читав слова Суркіса, що якби були бразильці, то нас би і на гарматний постріл не підпустили б до команди. Нормально відреагував. Треба дивитись правді в очі – так і є. Це що, якийсь секрет?

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15 футболістів залишили команду, чи скільки там. Всі легіонери пішли, один Траоре залишився. Тепер Тейлор і Джурасек приїхали. Президент Динамо сказав правду. І я з ним десь згоден, звичайно", – сказав Петряк в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, що за минулі 6 місяців Шахтар покинули усі бразильські легіонери, які були в команді. Після цього донеччани почали масово повертати з Європи українців. Зокрема, "гірники" підписали Зубкова, Петряка, Михайліченка та Шведа.

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