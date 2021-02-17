"Від самого початку ця церемонія була комедійною, скажу вам відверто. Починаючи з кандидатів, і закінчуючи тим, як вона проходила. Зазвичай церемонію транслюють, вболівальники можуть подивитися. Таке враження, що це все робилося для самих себе. Сьогодні ж можна критикувати нашу доблесну асоціацію футболу. Вони ж штрафують мене, у мене вже скоро гроші закінчаться. Такі речі мені незрозумілі.

Скрипник виборов звання найкращого тренера України 2020 року

Мені незрозуміло, яким чином в список найкращих тренерів потрапив Мірча Луческу. Я вам прямо кажу. Він прийняв команду в другому півріччі, а нагороду давали за цілий 2020 рік. Як туди не потрапив тренер Шахтаря, мені теж незрозуміло. Ми ж повинні називати речі своїми іменами. Для мене найкращий тренер – це мій тренер.

Але якщо мене запитають, хто сьогодні приніс більше очок в скарбничку України, я відповім, що донецький Шахтар. Так, ми в цьому році багато очок в скарбничку внесли. Але хто потрапив до півфіналу Ліги Європи? Донецький Шахтар. Моя думка, що тренер "гірників" мав претендувати на місце в трійці номінантів, а він навіть у неї не потрапив", – цитує Суркіса сайт ТК Футбол.

Зауважимо, у топ-3 опинились наставник Десни Олександр Рябоконь, тренер Динамо Мірча Луческу та коуч Зорі Віктор Скрипник. Останній переміг у голосуванні.

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