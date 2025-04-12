"Чи відчувається при спілкуванні з Шевченком, Гусєвим та Суркісом, що вони мають зіркових батьків? Якщо відверто, то взагалі ні. Зі Славою Суркісом і Льохою Гусєвим ми добре спілкуємося, частенько списуємося. З Льохою востаннє бачилися якраз у день харківського дербі, хоча він тоді за Металіст 1925 і не грав. Після матчу поспілкувався з ним, все добре.

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Немає такого, що якщо ти син Шевченка/Гусєва/Суркіса, то обов’язково якийсь задавака чи щось подібне.

Як у Шевченка з українською мовою? Наскільки я знаю, то Крістіан її підтягує. Минулі рази я спілкувався з ним англійською, бо йому так комфортніше. Та і я таким чином практикую іноземну мову, що корисно для мене", – сказав Дігтяр у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, на клубному рівні Шевченко-молодший виступає за англійський Уотфорд. Нащадок Гусєва поточний сезон проводить в оренді у харківському Металісті 1925, а Суркіс-молодший залишається в системі Динамо.

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