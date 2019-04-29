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Суркіс: Шахтарю можна вішати медальки лише за те, як судив арбітр

09:36 510 Читать на русском
Суркіс: Шахтарю можна вішати медальки лише за те, як судив арбітр
Ігор Суркіс / ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив суддівство в матчі 25-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

 

"Видовища не було. Я вважаю, що суддя просто зіпсував гру. Не можна кожну секунду свистіти і говорити, що футболісти повбивають один одного. Це футбол, це боротьба. Люди приходять, щоб дивитися футбол, а не на арбітра, який щосекунди свистить.

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Навіщо ми будемо говорити, що будемо вішати їм медальки? Їм медальки можна вішати тільки за те, як судив в цьому матчі рефері. І не більше того. Я вважаю, що потрібно давати грати в футбол. Потрібно довіряти більш кваліфікованим арбітрам.

А якщо у нас немає таких, була прекрасна практика на такі матчі запрошувати зарубіжних арбітрів", – розповів Суркіс в коментарі програмі Профутбол.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Віталій Романов Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар
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