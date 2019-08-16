toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ЦСКА СОФІЯ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Суркіс серйозно розглядав кандидатуру Вернидуба на посаду наставника Динамо, – журналіст

12:25 4377 Читать на русском
Суркіс серйозно розглядав кандидатуру Вернидуба на посаду наставника Динамо, – журналіст
Юрій Вернидуб / Зоря

Відомий футбольний журналіст Сергій Болотніков розповів, хто міг очолити Динамо окрім Олексія Михайличенка.

"Точно знаю, що Ігор Суркіс розглядав Вернидуба, серйозно розглядав як варіант. Але не знаю, чому вирішив в результаті до нього не звертатися", – сказав Болотніков у програмі ТаТоТаке.

Михайличенко – офіційно головний тренер Динамо

Нагадаємо, Ігор Суркіс звільнив Олександра Хацкевича з посади головного тренера Динамо після вильоту команди з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Новим наставником команди став Олексій Михайличенко, який вже очолював Динамо у сезонах 2002-2004. Контракт підписаний за схемою 2+1.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері

blog_ava
Ліга Європи: стали відомі усі пари раунду плей-офф
00:40
9071
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Ігор Суркіс Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб ТаТоТаке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
3
хв
Металіст 1925
19:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук