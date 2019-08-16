Суркіс серйозно розглядав кандидатуру Вернидуба на посаду наставника Динамо, – журналіст

Відомий футбольний журналіст Сергій Болотніков розповів, хто міг очолити Динамо окрім Олексія Михайличенка.

"Точно знаю, що Ігор Суркіс розглядав Вернидуба, серйозно розглядав як варіант. Але не знаю, чому вирішив в результаті до нього не звертатися", – сказав Болотніков у програмі ТаТоТаке.

Михайличенко – офіційно головний тренер Динамо

Нагадаємо, Ігор Суркіс звільнив Олександра Хацкевича з посади головного тренера Динамо після вильоту команди з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Новим наставником команди став Олексій Михайличенко, який вже очолював Динамо у сезонах 2002-2004. Контракт підписаний за схемою 2+1.

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