toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ КАРПАТИ - ОЛІМПІК ТРАНСФЕРИ

Суркіс: Селекційна служба працює і пропонує Хацкевичу форвардів

15:47 1189 Читать на русском
Суркіс: Селекційна служба працює і пропонує Хацкевичу форвардів
Ігор Суркіс / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що кияни продовжують шукати підсилення в лінію атаки.

"Я не буду зараз говорити по кандидатурах. Селекційна служба працює і пропонує варіанти Хацкевичу, який обирає. Ми хотіли б запросити нападника, який явно посилить гру команди, а не просто для відмітки, що він є.

Суркіс: Чутки щодо зміни тренера в Динамо – це просто смішно

Тренерський штаб найближчим часом визначиться і в найближчих матчах він (можливий нападник – прим.ред) нам навряд допоможе, оскільки буде різниця в готовності. Ті ж бразильці – хороші футболісти, які знаходяться поки не в найкращих кондиціях, але поступово вони адаптуються.

Вчора дивився за Сідклеєм і він досить впевнено зіграв у порівнянні з попередніми іграми. Сподіваюсь, що у нас буде хороша конкуренція і ми будемо боротися на всіх фронтах", – розповів Суркіс Football Hub.

Несенюк: Привезені Красніковим "підсилювачі" ще не скоро потраплять до основного складу Динамо

Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
16
хв
Арсенал-Київ
19:30
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук