Суркіс: Селекційна служба працює і пропонує Хацкевичу форвардів

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що кияни продовжують шукати підсилення в лінію атаки.

"Я не буду зараз говорити по кандидатурах. Селекційна служба працює і пропонує варіанти Хацкевичу, який обирає. Ми хотіли б запросити нападника, який явно посилить гру команди, а не просто для відмітки, що він є.

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Тренерський штаб найближчим часом визначиться і в найближчих матчах він (можливий нападник – прим.ред) нам навряд допоможе, оскільки буде різниця в готовності. Ті ж бразильці – хороші футболісти, які знаходяться поки не в найкращих кондиціях, але поступово вони адаптуються.

Вчора дивився за Сідклеєм і він досить впевнено зіграв у порівнянні з попередніми іграми. Сподіваюсь, що у нас буде хороша конкуренція і ми будемо боротися на всіх фронтах", – розповів Суркіс Football Hub.

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