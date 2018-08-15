Суркіс: Розуміємо, що з одним Бєсєдіним Динамо буде важко

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

Головне в таких іграх – результат. По-іншому і бути не могло. У всі часи нам складно давалися матчі з чеськими командами. Славія – команда з простим футболом: фланги-навіси, знову фланги-навіси. Але наші хлопці молодці. Перетерпіли, втримали результат. Довелося понервувати, але ж це футбол.

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Ми як і раніше шукаємо форварда. Сподіваюся, що нам це вдасться, адже ми прекрасно розуміємо, що з одним Бєсєдіним нам буде важко. Ми взяли Супрягу, але він надто молодий і йому ще треба відновитися від свого пошкодження. Також є Русин. Але ми шукаємо, і не для кількості, а для якості.

Я дуже задоволений першим матчем Піваріча, особливо його самовіддачею. Напевно, гра була хвилюючою для нього. Він буде додавати, це дуже важливий гравець для нашої команди. Морозюк теж важливий, але всі ми розуміємо, що на цій позиції повинен грати футболіст з лівою ногою. Щоб були нормальні захисні порядки.

Думаю, в наступній грі вже буде ротація, і ми можливо побачимо новачків. Хацкевич говорив на передматчевій прес-конференцїі, що вони повинні вже вливатися у команду. Хто саме з них – йому видніше, я не беру участь у тренувальному процесі.

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Зараз буде матч проти Олександрії у неділю, і очевидно, що тренеру доведеться комусь дати відпочинок. 90 хвилин по такій спеці, оборонятися, атакувати, проти такої команди як Славія – було дуже важко. Але до наступного суперника ми маємо вже підійти свіжими і добре готовими", – підсумував Суркіс офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Славію у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та вийшло на Аякс в плей-офф кваліфікації.