Нещодавно турецька преса повідомила, що Трабзонспор зацікавлений у трансфері українця. Для наставника "бордово-синіх" Шенола Гюнеша Микола Шапаренко є пріоритетним варіантом.

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У Туреччині писали, що контракт півзахисника з Динамо розрахований до 2025 року, утім Ігор Сурків пролив світло на термін дії угоди.

"У Шапаренка контракт закінчується влітку 2026 року, а не, як пишуть, – у 2025-му", – цитує Ігоря Суркіса sport-express.

Микола перебуває у системі Динамо з 2015 року. За основу киян він дебютував у 2018 році. Загалом Шапаренко зіграв за "біло-синіх" у 189 матчах у всіх турнірах. В його активі 27 голів та 33 результативні передачі.

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