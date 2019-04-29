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Суркіс розповів, в який клуб готовий відпустити Циганкова

12:20 948 Читать на русском
Суркіс розповів, в який клуб готовий відпустити Циганкова
Ігор Суркіс / ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що Віктору Циганкову слід переходити лише в європейський топ-клуб.

"Циганков лідер, капітан команди, і він веде за собою команду. Так, можливо йому все ще не вистачає цієї стабільності. Не забувайте, нам здається він вже дідусь, але Циганков – молодий хлопець, йому лише 21 рік. В нього ще будуть спади і підйоми, але він стає мужиком і думаю з кожним сезоном він буде додавати.

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Ми готові відпустити будь-якого футболіста, якщо з'явиться відповідна пропозиція для клуба, для футболіста. Той клуб, який захоче придбати Циганкова – це має бути топ-клуб, оскільки Віктору немає сенсу переходити в будь-який європейський клуб. Вважаю, що Циганков – топ-гравець і з часом він стане ще більш топовим. Тому думаю, що Віктор має ще певний час пограти за Динамо, зміцніти, стати справжнім лідером і тоді будемо розглядати можливість його продажу", – поділився Суркіс в коментарі FootballHub.

В поточному сезону Циганков провів у складі Динамо 41 матч в усіх турнірах, відзначившись 16 голами та 13 асистами.

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