"Я з Рінатом Леонідовичем у дуже добрих стосунках. Я навіть сказав би, що в дружніх. Єдина суперечка, яка між нами відбувається – добре свиснув суддя чи погано. Різні у нас моменти були у житті. Ми і сварилися, і через пресу... Але є одна гарна фраза: сварилися за одну хвилину, а мирилися за одну секунду.

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І він правильно каже, що гроші на останньому місці, а футбол – у серці, у душі. Ми з ним це переживаємо, це відбувається через нас. Ми любимо футбол. Ми залишилися, бо маємо величезну любов до футболу. І більше, ніж до грошей та решти. Так само це стосується мого брата і тих людей, які мене оточують у клубі і роблять усе можливе, щоб київське Динамо ставало кращим", – розповів Суркіс у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, що Ігор Михайлович обіймає посаду президента Динамо з 2002 року, а Рінат Ахметов став президентом Шахтаря у 1996 році.

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