Суркіс розповів про трансферні плани Динамо – кілька гравців можуть піти з клубу

Президент Динамо Ігор Суркіс оприлюднив плани "біло-синіх" на найближче трансферне вікно. За словами президента "біло-синіх", масових підписань очікувати не варто.

Нагадаємо, вчора стало відомо про продовження контракту Олександра Хацкевича з Динамо. Нова угода діятиме 2 роки.

"Що стосується трансферів, то одне підписання у нас вже є – це Кадірі. Тимчика із Зорі ми повертаємо, це теж трансфер, адже його 2 роки не було в команді. Плануємо ще підсилення – небагато, але одну-дві позиції ми розраховуємо підсилити.

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Головний тренер категорично проти того, щоб підсилюватись для кількості. Треба підписати такого гравця, який би одразу допоміг команді. Ми вже купили Кадірі за рекомендацією головного тренера. Сподіваюсь, що він підсилить гру команди як в обороні, так і в центрі поля. Причому роботу над його трансфером ми розпочали близько двох місяців тому – Хацкевич дуже хотів цього футболіста, навіть попри невизначеність зі своїм майбутнім в Динамо.

У нас є Булеца, Попов, Цітаішвілі, Смирний, Алібеков, які готові грати у першій команді. Але вони змушені витримувати конкуренцію – можливо, ми віддамо когось із них в оренду, щоб вони росли", – розповів Суркіс в ефірі Youtube-каналу Динамо.

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