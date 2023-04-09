"Сидорчук і Нещерет. Руслан молодий хлопець, але поки не можна назвати його лідером серед наших воротарів.

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Я вважаю, що хлопці мають об'єднатися. Буяльський три гри пропустив. Фінальний свисток – все, він не мав права нікого ображати. Він не повинен був цього робити. Емоції потрібно контролювати. Але зараз він гратиме, і я думаю, що з кожним туром ми набиратимемо", – сказав Суркіс в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що Буяльський отримав свою червону картку за нецензурну лексику на адресу арбітра вже після матчу зі СК Дніпро-1. За це КДК УАФ дискваліфікувала лідера киян на 3 матчі. Віталій зіграв за киян 29 поєдинків у поточному сезоні, в яких відзначився 12 голами та 6 асистами.

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