"З тих матчів, які ми провели у кваліфікації Ліги чемпіонів, гра з Бенфікою мені сподобалася найбільше. Хоч у нас були помилки, але з Бенфікою ми створили стільки моментів, скільки не створювали в попередніх матчах відбору.

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Але у футболі перемагає той, хто реалізовує свої шанси. Бенфіка – дуже класна команда з добре поставленою грою та технічними футболістами. Проти них дуже важко грати. У першому матчі за рахунку 0:0 у Циганкова був гарний момент, але Вітя не забив. Потім ми припустилися двох помилок і пропустили необов'язкові голи.

Відсутність Сидорчука і Гармаша? Вони припустилися невиправданої помилки в матчі зі Штурмом. Вважаю, що вони просто підвели команду. Якщо від Гармаша це можна було очікувати, то від нашого капітана я такого не очікував. У тій ситуації не треба було втручатися та отримувати жовту картку, знаючи, що в нього вже є. Динамо дуже не вистачало Сидорчука у матчі з Бенфікою. На сьогоднішній день у нас більше немає такого гравця", – сказав Суркіс в інтерв'ю FanDay.

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