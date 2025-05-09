"18-річний Денис Бойко… Така собі вітряна людина. Хотілося б, напевно, побажати собі у 18 років більше прислухатися до старших, більше чути їхні поради, тому що в такому клубі, як Динамо, коли вже у 18 років тебе розбещують – а це розбещення якоюсь мірою – великою заробітною платнею, маєш багато чого цікавого, в тебе життя, напевно, трошки відрізняється від усіх інших твоїх 18-річних ровесників.

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Тут дуже важливо не загубитися, дуже важливо стриматися та пройти цей шлях правильно. І для цього є такі люди, як той же президент Ігор Михайлович Суркіс, який, з одного боку, розбещував фінансовими умовами молодих, але вже перспективних футболістів. З іншого боку, він, як батько, намагався абсолютно кожного футболіста втримати в нормальних людських рамках, щоб ці фінансові умови не зламали їх.

Це його вибір, що стосується фінансових умов. Він, в принципі, робив, що хотів – і це нормально. Підписувалися контракти – і це абсолютна норма. Але те, що він робив потім, як він виховував футболістів, як намагався донести до них, що треба концентруватися саме на грі. Я його почув. Була в мене одна ситуація – там, де також я, напевно, не стримався. Я не кажу зараз про гроші, але десь загрався, напевно, десь трошки злетів кудись, незрозуміло куди.

І в цей момент дуже важливо прислухатися до дорослих, до тренерів, до керівників, до людей, які вже пройшли якусь частину життя, мають колосальний досвід і можуть тобі чесно, відверто порадити, що потрібно робити в тій або іншій ситуації. І саме вміння чути та прислухатися хотілося б собі 18-річному побажати в той момент", – розповів екс-голкіпер киян на своєму YouTube-каналі.

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