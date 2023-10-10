"Щойно був у кента. Кент поправляється, все з ним добре. Він уже в стані реабілітації.

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Ігор Суркіс проплатив ще на 10 днів наперед за його реабілітацію. Так що він видужує. Дякую ще раз і Динамо, і, звичайно ж, Михаличу Суркісу. Так що скоро кент поправиться, все з ним буде добре. Він – красень", – сказав Алієв у сторіз на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, спільними зусиллями Мілевського у жахливому стані вдалось покласти у клініку, де він нині проходить реабілітацію від алкогольної залежності.

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