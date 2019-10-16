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Суркіс прокоментував вихід збірної України на Євро-2020 після перемоги над Португалією

09:42 1491 Читать на русском
Суркіс прокоментував вихід збірної України на Євро-2020 після перемоги над Португалією
Ігор Суркіс / Фото із соцмереж

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився емоціями від перемоги збірної України над Португалією, яка забезпечила команді Шевченка вихід в основну частину Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Просто феєрія. Такого матчу на НСК Олімпійський давно не бачив. Причому не тільки у виконанні збірної, а й наших клубів. Атмосфера просто божевільна.

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Вітаю всіх нас з виходом на Євро. Сама гра збірної – чудова. Браво, Шевченко. Сподіваюся, що з такою грою ми можемо далеко пройти", – сказав Суркіс в коментарі Футбол 1.

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Збірна України Динамо Динамо Україна Україна Ігор Суркіс
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