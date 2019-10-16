Суркіс прокоментував вихід збірної України на Євро-2020 після перемоги над Португалією

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився емоціями від перемоги збірної України над Португалією, яка забезпечила команді Шевченка вихід в основну частину Євро-2020.

"Просто феєрія. Такого матчу на НСК Олімпійський давно не бачив. Причому не тільки у виконанні збірної, а й наших клубів. Атмосфера просто божевільна.

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Вітаю всіх нас з виходом на Євро. Сама гра збірної – чудова. Браво, Шевченко. Сподіваюся, що з такою грою ми можемо далеко пройти", – сказав Суркіс в коментарі Футбол 1.

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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