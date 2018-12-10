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Суркіс прокоментував вагомий відрив Шахтаря від Динамо перед зимовою паузою

17:19 1538 Читать на русском
Суркіс прокоментував вагомий відрив Шахтаря від Динамо перед зимовою паузою
Ігор Суркіс / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу киян над Карпатами (4:0) у 18-му турі УПЛ та підбив підсумки осінньої частини чемпіонату України для столичного клубу.

"Результат матчу з Карпатами, звичайно, хороший. Особливо, якщо говорити про другий тайм. Але ось по грі все одно залишаються питання. Думаю, що і тренерський штаб, і хлопці це розуміють. Хоча б з тієї причини, що Карпати створили не так вже й мало моментів біля наших воріт. Але це футбол: тут перемагає той, хто забиває. Тому рахунок на табло.

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А що стосується якості гри, то я дуже розраховую на те, що команда його покращить за рахунок роботи на міжсезонних зборах. Потрібно залучати більше хлопців з динамівських команд U-21 і U-19. Щоб була конкуренція. Звичайно, при цьому необхідно підсилитися досвідченим нападником.

Не помилюся, якщо скажу, що нікого, м'яко кажучи, не влаштовує те, що Динамо йде зимувати в чемпіонаті України з таким серйозним відривом від Шахтаря. При цьому ми ще й другу сходинку на якийсь час втратили", – цитує Суркіса dynamo.kiev.ua.

Після 18-ти турів УПЛ Динамо залишається на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 7 очок.

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Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 4
Динамо
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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Ігор Суркіс Карпати - Динамо
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