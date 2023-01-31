"Цей трансфер ще раз підтверджує, що Україна багата на футбольні таланти. Ілля – вихованець футбольної Академії Динамо, він багато працював, добре показав себе у першій команді, став гравцем національної збірної. Його талант розвивається, зараз ми надали йому можливість спробувати себе в одному з найсильніших чемпіонатів – англійській Прем'єр-лізі. Для Іллі це одночасно і можливість розвитку, і успіх. Дуже за нього радий, пишаюся своїм футболістом.

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Хочу подякувати Мірчі Луческу, всім тренерам клубу, наставникам нашої Академії, які причетні до виховання Іллі Забарного. Заявляю, що Динамо продовжить свій курс на розвиток молодих українців. Ця стратегія – внесок у розвиток українського футболу, можливість регулярно надавати динамівців для збірних різних вікових груп.

Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим Збройним силам, які щодня здійснюють справжні подвиги. Саме ЗСУ дозволили нашій країні вистояти, а нашому футболу існувати та поступово відновлюватися. Ми у великому боргу перед українськими військовими і, безумовно, частина коштів, отриманих Динамо, буде спрямована на підтримку Збройних сил України.

Крім того, ми плануємо проведення благодійного матчу із Борнмутом, який дозволить зібрати додаткові кошти для гуманітарних ініціатив клубу. Слава Україні!" – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Забарний підписав з Борнмутом контракт терміном на 5 років.

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