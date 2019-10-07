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Суркіс прокоментував скандальну перемогу Динамо над Колосом

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Суркіс прокоментував скандальну перемогу Динамо над Колосом
Ігор Суркіс / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив виступ своїх гравців у матчі десятого туру УПЛ проти Колоса.

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

"Перший пенальті? Мені складно сказати, оскільки я зверху дивився, потрібно переглянути повтори. Три пенальті було. Перший, гадаю, був, рука була. Емоції? Виграли, перший тайм був важкий. Помітно, що команда втомилася, і ця перерва на матчі збірних піде на користь тим, хто не поїде на них.

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Про надійність нашої оборони краще розпитувати наших тренерів. Михайличенко працював ще з Лобановським. Надійність в обороні – перш за все. Все інше – потім. Свій момент ми реалізуємо навіть при поганій грі. Зрозуміло, якщо ти не пропускаєш – ти не програєш. Потрібно реалізовувати свої моменти. Хотілося б, звичайно, більш цілісний, видовищний футбол у двох таймах. Всьому свій час", – сказав Суркіс у коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, у матчі з Колосом Динамо здобуло свою четверту перемогу поспіль в рамках чемпіонату України.

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